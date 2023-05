Soudan : prolongation de l'interdiction des vols jusqu'à la fin du mois de mai

Selon ses informations, les autorités de l'aviation du pays "ont prolongé l'interdiction des vols dans le pays jusqu'à la fin du mois de mai 2023". Il est indiqué que les exceptions ne concernent que les avions se rendant au Soudan avec des cargaisons d'aide humanitaire à la population.



Auparavant, le gouvernement soudanais a déjà identifié les points où l'aide humanitaire de la communauté internationale sera directement acheminée. Il s'agit du port maritime et de l'aéroport de la ville de Port-Soudan, de l'aéroport international de Khartoum, la capitale du pays, et de la base aérienne de Wadi Sayyidna, au nord de la capitale. En outre, le gouvernement soudanais actuel a décidé de considérer Wad Madani, situé à environ 200 km au sud-est de Khartoum, comme "le principal point de réception de l'aide humanitaire internationale". Cette décision s'explique par le fait que le centre administratif d'Al Jazira est devenu ces dernières semaines un lieu de rassemblement pour les Soudanais déplacés depuis le début du conflit armé entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) à la mi-avril.



Le 11 mai, Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a cité des chiffres montrant que plus de 154.000 personnes avaient fui le Soudan en raison du conflit armé et qu'environ 700.000 personnes étaient déplacées à l'intérieur du pays.