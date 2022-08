Soudan : réunion d'urgence après "l’intrusion" d’un groupe armé depuis le Tchad

​Selon les autorités soudanaises, des évènements malheureux et meurtriers sont survenus la veille à la suite de "l'intrusion de groupes armés du côté tchadien dans le territoire soudanais dans l'État du Darfour occidental, dans les régions de Bir Saliba et Ardiba, tuant un certain nombre de vies et pillant un grand nombre de bétail".



Le Conseil a écouté les rapports des agences de sécurité sur la situation, a regretté les événements et a exprimé son inquiétude quant au développement de la crise et son glissement vers un conflit social qui a ses dimensions et ses reflets internes et externes.



Le Soudan demande au Tchad d'agir



Le Conseil a pris un certain nombre de résolutions pour prévenir le développement des événements. Il s'est engagé à poursuivre les efforts politiques et diplomatiques pour contenir la situation et le calme, et a exhorté la partie tchadienne à poursuivre les criminels et à récupérer l'argent volé dès que possible, en plus de travailler sur le renforcement des capacités et le rôle des forces mixtes, tout en ajustant les mouvements sur les frontières entre les deux pays, y compris les mouvements de bergers.



Le Soudan entend surveiller davantage les différents mouvements frontaliers à l'instar du Tchad. Le Conseil a réaffirmé sa préoccupation pour la sécurité des citoyens, la protection de leurs biens et la préservation des territoires du pays. Il a souligné la profondeur des relations bilatérales entre le Soudan et le Tchad et la nécessité de les préserver.



Le Tchad remplace le gouverneur du Wadi-Fira



Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a remplacé ce vendredi le gouverneur de la province du Wadi-Fira, frontalière au Soudan. L'officier Adoum Abdallah Tounissi cède sa place au général Ayoub Abdelkerim Abdoulaye.



Le général Ayoub Abdelkerim Abdoulaye a été réhabilité par décret du 29 juillet 2022 dans l'armée, au grade de général de brigade.



Membre fondateur de l'ex-mouvement rebelle Front uni pour le changement (FUC), il a regagné récemment le pays après 14 ans d'exil et a été reçu au Palais présidentiel le 21 juillet avec trois de ses compagnons.