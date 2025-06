Soudan : une coalition internationale condamne l’attaque meurtrière contre un convoi humanitaire de l’ONU

Les membres de la coalition Advancing Lifesaving and Peace in Sudan (ALPS) – composée des États-Unis, de la Suisse, de l’Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l’Égypte, de l’Union africaine et des Nations unies – ont publié une déclaration conjointe pour condamner fermement l’attaque récente visant un convoi humanitaire des Nations unies au Soudan.



Cette attaque tragique a coûté la vie à plusieurs membres du personnel humanitaire et entraîné la destruction d’une cargaison d’aide vitale destinée aux populations les plus vulnérables.



« Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles, collègues et communautés des victimes, qui œuvraient au service de ceux qui sont dans un besoin désespéré », souligne la déclaration. Les membres de l’ALPS rappellent que les attaques contre les civils et les biens civils, y compris le personnel humanitaire et les moyens logistiques, constituent de graves violations du droit international humanitaire.



Alors que la situation humanitaire se dégrade rapidement au Soudan, la coalition exhorte toutes les parties au conflit à respecter pleinement les principes du droit international humanitaire, notamment l’obligation de protéger les civils et le personnel humanitaire.



L’ALPS appelle les belligérants à permettre un accès humanitaire sans entrave à toutes les populations dans le besoin, afin d’éviter une aggravation de la crise.