Soutien aux économies de la CEMAC : un programme de rachat de titres publics par la BEAC

Le président du Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), Abbas Mahamat Tolli, a annoncé mercredi des mesures exceptionnelles complémentaires pour soutenir les États face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée au Covid-19.



Il a indiqué qu'il est autorisé la mise en oeuvre d'un programme de rachats ponctuels et ciblés, sur le marché secondaire, des titres publics émis par les États membres de la CEMAC.



L'enveloppe globale maximale de ce programme de rachats est fixée à 600 milliards de Fcfa pour l'ensemble de la CEMAC.



Concernant la maturité de ces titres publics, elle a été fixée à 10 ans au maximum, et le programme de rachat devrait durer six mois, avec une prolongation possible de six mois supplémentaires en tant que de besoin et suivant les perspectives économiques en 2021.



Pour bénéficier de cette opération, le CPM demande aux États membres, notamment aux Trésors Publics, de réviser et respecter leurs calendriers d'émission des titres publics, en concertation avec les spécialistes en valeurs du trésor (SV), de leurs réseaux respectifs, en cohérence avec les dernières lois de finances adoptées dans chaque pays et les plans de financements budgétaires convenus dans le cadres des programmes économiques et financiers avec le FMI.



La CPM a décidé de reprendre les opérations d'injection de liquidité à long terme afin d'offrir aux établissements de crédit des ressources stables dont ils ont besoin pour couvrir leurs emplois à moyen et à long termes.