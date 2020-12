Sport : 8 judokas vont représenter le Tchad au championnat d'Afrique

​L'équipe nationale de judo du Tchad se rend demain à Antananarivo (Madagascar), à quelques jours de l'ouverture du championnat d'Afrique senior de judo. Huit judokas prendront part au championnat, informe le Comité olympique et sportif tchadien (COST).



Ce dimanche, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Ndonga Mohamed Christian, s'est rendu au Dojo national de Chagoua, à N'Djamena, pour encourager l'équipe de judo. La visite a eu lieu en présence du directeur général des sports, Me. Abakar Djermah Aumi et de la directrice de développement du sport de l’ONAJES, Kaltouma Nadjina.



Le championnat est qualificatif aux jeux olympiques Tokyo 2021.



L'entraîneur national Ahmed Dassering assure que les judokas sont prêts pour la compétition.



Le championnat d'Afrique de judo 2020 se déroule du 17 au 20 décembre 2020 à Antananarivo. Il a été décalé en raison de la Covid-19.