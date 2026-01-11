









SPORTS Sport et Cohésion : Le 3ᵉ Arrondissement sacré champion d’Abéché

Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 12 Janvier 2026



Le stade municipal d'Abéché a vibré ce dimanche lors de la grande finale du Tournoi inter-Arrondissement. Dans un duel fratricide mais empreint d'un esprit sportif exemplaire, le 3ᵉ arrondissement a pris le meilleur sur le 1er arrondissement (2-0), s'adjugeant le prestigieux trophée de cette édition 2026.



Le Tournoi inter-Arrondissement organisé par la Commune d'Abéché a pris fin le 11 décembre 2026 au stade municipal, rassemblant sept équipes représentant chacune un arrondissement de la capitale provinciale du Ouaddaï. Cet événement a mis en lumière la passion du football au sein de la communauté. La finale opposait le 3ᵉ arrondissement au 1er arrondissement. Après un match disputé et engagé, le 3ᵉ arrondissement a émergé victorieux avec un score de 2 buts à 0, remportant ainsi le trophée de cette édition. Dans son discours, Mahamat Imam Mahamat, président du comité d’organisation et président de la Commission éducation, sports et loisirs du Conseil municipal, a exprimé sa satisfaction quant à l’engouement suscité durant le tournoi. Il a exprimé ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, saluant le talent et la passion des jeunes joueurs.



Youssouf Mahamat Youssouf, président du Conseil provincial du Ouaddaï, ainsi que le président de la Ligue départementale de Ouara, ont également salué la qualité de l’organisation, soulignant l’impact positif sur la jeunesse. Le maire d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, s'est réjoui de l'ambiance positive du tournoi. Dans son mot de clôture, il a déclaré :

« Le football, au-delà du sport, est devenu ici un véritable vecteur de paix, de cohésion et de solidarité. » Il a félicité les équipes finalistes et a souligné que tous les participants sont des champions, contribuant à honorer leurs arrondissements. Le maire a remercié les organisateurs, les encadreurs techniques, les arbitres, et toutes les parties prenantes ayant contribué au succès de l'événement. Il a encouragé les jeunes à persévérer dans la pratique sportive et à faire du sport un outil d’épanouissement personnel et collectif. Outre les trophées remis aux équipes vainqueur et finaliste, des prix ont été décernés au : Meilleur joueur

Meilleur buteur

Meilleur gardien

Lazim Alias Andeflou, un supporter de football, a également marqué l'événement en remettant des médailles de reconnaissance aux autorités locales, en remerciement de leur engagement en faveur du sport et de la jeunesse à Abéché. Ce tournoi inter-arrondissement a non seulement célébré le sport, mais a également renforcé les liens communautaires à Abéché, en affirmant le rôle crucial du football en tant que vecteur d'unité et de solidarité. Les initiatives comme celle-ci sont essentielles pour promouvoir la jeunesse et les talents locaux.





