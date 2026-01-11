Sport et Cohésion : Le 3ᵉ Arrondissement sacré champion d’Abéché

Le Tournoi inter-Arrondissement organisé par la Commune d'Abéché a pris fin le 11 décembre 2026 au stade municipal, rassemblant sept équipes représentant chacune un arrondissement de la capitale provinciale du Ouaddaï. Cet événement a mis en lumière la passion du football au sein de la communauté.
La finale opposait le 3ᵉ arrondissement au 1er arrondissement. Après un match disputé et engagé, le 3ᵉ arrondissement a émergé victorieux avec un score de 2 buts à 0, remportant ainsi le trophée de cette édition.
Dans son discours, Mahamat Imam Mahamat, président du comité d’organisation et président de la Commission éducation, sports et loisirs du Conseil municipal, a exprimé sa satisfaction quant à l’engouement suscité durant le tournoi. Il a exprimé ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, saluant le talent et la passion des jeunes joueurs.
Youssouf Mahamat Youssouf, président du Conseil provincial du Ouaddaï, ainsi que le président de la Ligue départementale de Ouara, ont également salué la qualité de l’organisation, soulignant l’impact positif sur la jeunesse.
Le maire d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, s'est réjoui de l'ambiance positive du tournoi. Dans son mot de clôture, il a déclaré :
« Le football, au-delà du sport, est devenu ici un véritable vecteur de paix, de cohésion et de solidarité. » Il a félicité les équipes finalistes et a souligné que tous les participants sont des champions, contribuant à honorer leurs arrondissements.
Le maire a remercié les organisateurs, les encadreurs techniques, les arbitres, et toutes les parties prenantes ayant contribué au succès de l'événement. Il a encouragé les jeunes à persévérer dans la pratique sportive et à faire du sport un outil d’épanouissement personnel et collectif.
Outre les trophées remis aux équipes vainqueur et finaliste, des prix ont été décernés au :
- Meilleur joueur
- Meilleur buteur
- Meilleur gardien
- Équipe fair-play