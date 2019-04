INTERNATIONAL Sri Lanka : des attaques terroristes sanglantes font 290 morts

COLOMBO (Reuters) - Sept kamikazes ont pris part aux attaques dévastatrices perpétrées contre des églises et des hôtels de luxe au Sri Lanka, faisant 290 morts et plus de 500 blessés, a annoncé lundi un enquêteur de haut niveau.



Deux des kamikazes se sont fait exploser au luxueux hôtel Shangri-La, sur le front de mer de Colombo, a déclaré Ariyananda Welianga, haut responsable de la division de police scientifique du gouvernement. Les autres visaient trois églises et deux autres hôtels.



Un quatrième hôtel et une maison situés dans une banlieue de la capitale, Colombo, ont également été pris pour cibles, mais on ne savait pas tout de suite comment ces attaques avaient eu lieu.



"Les enquêtes se poursuivent", a déclaré Welianga.



Les attaques du dimanche de Pâques, principalement lors des offices religieux ou des buffets de petit-déjeuner à l'hôtel, n'ont pas été revendiquées.



"Les invités qui étaient venus pour le petit-déjeuner étaient allongés sur le sol, couverts de sang", a déclaré à Reuters un employé de l'hôtel Kingsbury, l'un des victimes.



"Nous venons de récupérer tout le monde, mort ou vivant, et de les évacuer."



Quatre des bombes ont explosé à peu près au même moment, à 8h45, et deux autres dans les 20 minutes. Les explosions au quatrième hôtel et à la maison ont eu lieu dans l'après-midi.



Les Sri Lankais représentaient la majeure partie des morts et des blessés, bien que des responsables gouvernementaux aient déclaré que 32 étrangers avaient été tués, dont des ressortissants britanniques, américains, turcs, indiens, chinois, danois, néerlandais et portugais.



Le président Maithripala Sirisena, qui était à l'étranger au moment des attaques, a convoqué lundi une réunion du Conseil de sécurité nationale, a déclaré une source gouvernementale. Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe assistera à la réunion, a déclaré la source.



Le département d’Etat américain a déclaré dans un avis de voyage que "des groupes terroristes" continuaient de préparer des attaques au Sri Lanka et pourraient notamment inclure des sites touristiques, des centres de transport, des centres commerciaux, des hôtels, des lieux de culte, des aéroports et d’autres lieux publics.



Le gouvernement a annoncé un couvre-feu à Colombo à partir de 20h. jusqu'à 4 heures du matin, un couvre-feu a été levé le dimanche soir.



L’armée sri-lankaise, qui avait dégagé la route de l’aéroport de Colombo dimanche soir en prévision du retour de Sirisena, a trouvé une bombe artisanale près de la porte de départ, a annoncé un porte-parole de l’armée de l’air.



Ils ont détruit l'appareil dans une explosion contrôlée.



Certains craignaient que ces attaques ne provoquent un regain de violence au sein de la communauté. La police a également annoncé dimanche avoir lancé un attentat à la bombe atomique contre une mosquée du nord-ouest et incendié deux magasins appartenant à des musulmans de l'ouest.



Le Sri Lanka à majorité bouddhiste était en guerre depuis des décennies avec les séparatistes tamouls appartenant à la minorité ethnique, mais la violence avait largement pris fin depuis la victoire du gouvernement dans la guerre civile, il y a 10 ans.



Les 22 millions d’habitants du Sri Lanka comprennent des minorités chrétiennes, musulmanes et indoues.



L'explosion de la maison de la banlieue de Colombo s'est produite lorsque les forces de sécurité ont fait irruption dans une maison dimanche après-midi, plusieurs heures après l'attaque. La police a signalé une explosion dans la maison et a déclaré que trois officiers avaient été tués.



La police a annoncé lundi que 24 personnes avaient été arrêtées, toutes sri-lankaises.





