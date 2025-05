Suisse : Une imposante délégation tchadienne à la 78ème Assemblée Mondiale de la Santé

Cette délégation comprend des Conseillers santé du Chef de l'État et du Premier Ministre, l'Ambassadeur Représentant permanent du Tchad à Genève, ainsi que de hauts cadres du Ministère de la Santé. Ils participeront à la Soixante-dix-huitième Assemblée mondiale de la Santé, l'organe décisionnel suprême de l'OMS, qui s'ouvre ce lundi 19 mai 2025 à Genève.





Le Docteur Abdelmadjid Abderahim aura également des rencontres bilatérales avec des partenaires techniques et financiers clés. Il utilisera la tribune de l'Assemblée mondiale de la Santé pour sensibiliser la communauté internationale, réunie à Genève, à la nécessité de mobiliser des ressources à la hauteur des besoins et des attentes sanitaires du Tchad. Le Ministre soulignera la vulnérabilité du Tchad, un pays sévèrement touché par les crises sanitaires et alimentaires, les effets du changement climatique et l'afflux massif de réfugiés fuyant les conflits dans les pays voisins.





Cet afflux constant de réfugiés met une pression considérable sur les ressources limitées, les infrastructures et les services de santé du Tchad. C'est pourquoi le plaidoyer du Ministre Abdelmadjid vise à accroître la prise de conscience de la situation sanitaire au Tchad et à solliciter un engagement accru des donateurs pour financer les urgences sanitaires, les soins de santé et les opérations humanitaires en expansion.





Il est à noter que le Ministre de la Santé publique du Tchad a également participé, ce dimanche 18 mai 2025, à la session extraordinaire du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique, qui a procédé à l'élection du prochain Directeur régional. Cinq candidats étaient en lice pour ce poste.





La 78ème Assemblée mondiale de la Santé se tiendra du 19 au 27 mai 2025 à Genève sur le thème : "Un monde uni pour la santé".