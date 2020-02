Suivi France-Niger de la feuille de route de la Coalition du G5 Sahel

Sous la présidence du chef de l’Etat nigérien, SEM Issoufou Mahamadou, une première réunion du comité de suivi de la feuille de route relative aux engagements communs pris lors de la rencontre de Pau a été organisée le 4 février 2020 à Niamey.

Cette réunion de suivi de la feuille de route de la Coalition du G5 Sahel a permis aux autorités nigériennes et françaises de faire le point sur l’ensemble des éléments concernant la Coalition pour le Sahel, suite à sa mise en place à Pau, le 13 janvier dernier, afin de renforcer la lutte conjointe contre le terrorisme.

Le principal objectif est d’améliorer encore la coordination pour plus d’efficacité sur le terrain. Aux côtés du Niger, des pays du Sahel et de leurs alliés, la France s’est engagée à renforcer à la fois sa mobilisation dans la zone et son plaidoyer pour que l’ensemble de la communauté internationale, dont l’Union européenne et les Nations Unies, poursuive son engagement au Sahel et au Niger en particulier, en vue d’endiguer le terrorisme et de permettre le développement.

