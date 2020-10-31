تشاد: ملخص لأعمال الجمعة في المنتدى الوطني الجامع الثاني

خُصص يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 لدراسة وتقييم 26 قرارا متعلقا بشكل الدولة (14) والنظام السياسي وإعادة تنظيم المؤسسات الكبرى (4) ونظام البرلمانيين (8).

وبعد نقاش ثري ومتناقض، اتفق المشاركون على الآتي:

أولا: فيما يتعلق بشكل الدولة

· استعادة المراكز الإدارية بمثابة كيانات إدارية لدى البلديات؛

· إنشاء لجنة فنية مكلفة بالتفكير حول مكونات العلم التشادي الجديد الذي يعتمد عبر الاستفتاء.

ثانيا: فيما يتعلق بالنظام السياسي وإعادة تنظيم المؤسسات الكبرى

· تأسيس منصب نائب الرئيس؛

· إنشاء مجلس الشيوخ الذي يعمل مع التجمعات المستقلة؛

· استعادة محكمة الحسابات؛

· تعيين الوسيط الوطني؛

· استبدال المجلس الأعلى للتجمعات المستقلة والسلطات التقليدية والعرفية بهيئة مخصص حصريا للسلطة التقليدية ؛

· إلغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ثالثا: فيما يتعلق بنظام البرلمانيين

· تأسيس برلمان يتكون من مجلسين تشريعيين بغرفتين: مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية؛

· الاحتفاظ بالمعايير الحالية المتعلقة بالكفاءات الفكرية للمرشحين في الانتخابات التشريعية.

مشروع قرار خاص

· اتخاذ التدابير اللازمة بغية ضمان معاش للموظفين والمتعاقدين بالقطاع العام؛

· تحديد سن الترشح في الانتخابات الرئاسية إلى 40 سنة.

توصية