Système éducatif africain : la transformation numérique pour atteindre plus d’enfants en zones reculées

Du 14 au 18 février 2024, Addis-Abeba (Ethiopie) abrite le 37ème sommet de l’Union africaine sous le thème : « Éduquer une Afrique digne du XXIème siècle : Construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique ».



En prélude au prochain sommet, le Pr Mohammed Belhocine, commissaire de l’UA pour l’éducation, la science, la technologie et l’innovation a déclaré le 15 février, au cours d’une conférence de presse que « la transformation numérique nous permettra d’atteindre davantage d’enfants, en particulier dans les zones reculées ».



Pour améliorer la situation actuelle peu reluisante, le continent a donc l’obligation de renforcer la capacité des enseignants à enseigner l’histoire avec les sources africaines. Il en a profité pour mettre en lumière la situation du système éducatif africain.



Horizon 2030

Le Pr Mohammed Belhocine propose d’accorder désormais une attention particulière à la qualité de l’éducation, aux infrastructures et à la qualification des enseignants.



Selon lui, les Africains doivent renforcer les capacités des enseignants afin qu’ils puissent enseigner l’histoire de l’Afrique à l’aide de sources africaines et d’un récit africain, car, l’on utilise souvent le récit colonial au lieu d’utiliser le récit africain. Pourtant, les ressources sont disponibles en matière de connaissances sur l’histoire de l’Afrique, en plus, rédigée par des experts africains.



« Comme vous le savez, l’UNESCO a fait un excellent travail en rédigeant l’Histoire générale de l’Afrique sous la direction d’un érudit Africain très, très ancien et très connu, qui s’appelle Joseph Ki-Zerbo », a -t -il ajouté.



La population d’âge scolaire sur le continent s’élève à un demi-milliard de personnes. Sur ce nombre, près de 100 millions ne vont pas à l’école. Notamment, des personnes âgées de 5 à 19 ans. Et l’Afrique dispose d’une population de 100 millions d’enfants qui ne sont pas socialement intégrés, étant donné que l’intégration sociale passe par l’école.



Au sujet du nerf de la guerre, selon les prévisions, l’Afrique pourrait avoir besoin de 90 milliards de dollars US pour parvenir à la couverture universelle à l’horizon 2030. Ainsi donc, le continent doit poursuivre ses investissements dans la science, la technologie et l’innovation, poursuivre la formation des enseignants à l’utilisation du numérique, afin d’inculquer aux enfants le virus numérique.