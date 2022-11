Tadjikistan : le nouvel ambassadeur du Tchad présente ses lettres de créance au président

Le président de la République du Tadjikistan a affirmé sa volonté de développer et de renforcer les relations d’amitié et de coopération avec le Tchad. Il a félicité l'ambassadeur du Tchad pour sa nomination à ce poste et lui a souhaité plein succès dans sa mission diplomatique au Tadjikistan.



Par ailleurs, l’ambassadeur du Tchad a eu un entretien avec le vice-ministre des Affaires Étrangères de la République de Tadjikistan. Les deux diplomates ont eu des échanges fructueux sur l'état actuel et les perspectives de développement des relations entre le Tchad et le Tadjikistan, et d'autres questions d'intérêt commun, rapporte le ministère tchadien des Affaires étrangères.