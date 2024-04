Taekwondo : Le tchadien Betel Casimir décroche l'or en Suisse

La Fédération Tchadienne de Taekwondo annonce la consécration de l'athlète tchadien Betel Casimir à l'Open International de Taekwondo en Suisse. L'événement, qui s'est déroulé du 12 au 13 avril 2024, a vu Casimir se hisser au sommet de la compétition en remportant la médaille d'or.



Le parcours de Casimir lors de ce tournoi a été exemplaire. En effet, le champion a successivement vaincu des adversaires de taille venant de la Suisse, de l'Autriche et de la Croatie. La technique et la détermination l'ont conduit à la plus haute marche du podium.