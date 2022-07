Taekwondo : deux athlètes ont représenté le Tchad aux championnats d’Afrique

Du 13 au 17 juillet 2022, les Athlètes de l'Equipe Nationale de Taekwondo du Tchad, BETEL Casimir et Frédéric Adoua, ont représenté le tricolore tchadien parmi les 36 nations présentes au prestigieux Championnat d'Afrique de Taekwondo qui s'est tenu à Kigali au Rwanda, informe la Fédération Tchadienne de Taekwondo.



Ils ont été encadrés durant cette compétition par l'Entraîneur Nationale Benoud Ibrahim Moussa.



Au cours de ce grand rendez-vous africain du Taekwondo, Casimir (-58 Kg) et Adoua (-84Kg) ont respectivement défendu les couleurs du Tchad face au Rwanda et la Tunisie et le Burkina Faso. À l'issue de la compétition, les deux Athlètes Sao se sont tous les deux hissés aux 1/4 de finales avant de s'incliner face à leurs adversaires.