Investissements Massifs d'Eneo (concessionnaire de la production, de la distribution et de la vente de l’énergie électrique au Cameroun)

Cette amélioration notable est le fruit d'investissements conséquents d’Eneo, le distributeur d'électricité au Cameroun. En 2021, Eneo a réalisé 221 000 nouveaux raccordements, suivis de 195 000 en 2022. Cela a été rendu possible grâce à la levée de 100 milliards de francs CFA sur le marché bancaire local, permettant ainsi d'augmenter les investissements, qui étaient auparavant limités à environ 30 milliards de francs CFA par an.



Détails des Investissements

2021 : 53 milliards de francs CFA

2022 : 73 milliards de francs CFA

Ces fonds ont été principalement alloués à amélioration des infrastructures de production et au renforcement des réseaux de distribution existants.



Extension des réseaux de distribution

En 2021, Eneo a construit 540 km de nouvelles lignes, bien au-delà de la moyenne annuelle de 150 km réalisée auparavant. Ces efforts ont permis de raccorder de nouveaux ménages, que ce soit par des branchements neufs ou par des régularisations dans des zones avec des réseaux précaires.



Optimisation et Réformes

La progression du taux d'accès à l'électricité souligne l'importance de la mobilisation constante des financements pour améliorer la qualité du service. Eneo a mis en œuvre des réformes significatives. La réduction des délais moyens pour les branchements de 20 à 9 jours depuis 2014, la campagne "Une maison, un compteur" pour simplifier l'accès au service électrique, la simplification des demandes de branchement, réduisant le nombre de documents requis de 8 à 3 et l’introduction de demandes en ligne par dématérialisation.



Reconnaissance et Collaboration

L'expertise d'Eneo est reconnue par le gouvernement, qui requiert sa contribution pour atteindre un objectif ambitieux : 100% d'accès à l'électricité d'ici dix ans. Eneo participe activement au projet PERACE en collaboration avec l'AER et la Banque mondiale, étant considéré comme une « success story ».



Proposition de réponse révisée :

Les progrès significatifs réalisés en matière d'électrification au Cameroun, culminant avec un taux d'accès de 71 % en 2022, témoignent d'une dynamique positive impulsée par des investissements massifs et des réformes structurelles. Les efforts déployés par Eneo, principal acteur du secteur, ont indéniablement contribué à cette amélioration notable.



Toutefois, il convient de souligner que des défis persistent, notamment en termes de disparités régionales, de pérennité des infrastructures et d'adaptation aux changements climatiques. Pour consolider ces acquis et accélérer la transition énergétique, plusieurs axes d'amélioration s'imposent.

Renforcement des réseaux électriques : L'extension et la modernisation des réseaux sont essentielles pour desservir les zones rurales et améliorer la qualité de service.



Promotion des énergies renouvelables : Le développement de sources d'énergie renouvelables, telles que l'hydroélectricité, le solaire et l'éolien, permettra de diversifier le mix énergétique et de réduire la dépendance aux énergies fossiles.



Optimisation de la gestion de l'énergie : La mise en œuvre de systèmes intelligents de gestion de l'énergie permettra d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les pertes.



Renforcement des capacités institutionnelles : Le renforcement des capacités des institutions en charge du secteur de l'énergie est indispensable pour assurer une régulation efficace et une planification à long terme.



Mobilisation de financements : L'accès à des financements durables est crucial pour soutenir les investissements nécessaires à la réalisation des objectifs d'électrification universelle.



En parallèle, il est nécessaire de mener des études approfondies pour évaluer l'impact socio-économique de l'électrification sur le développement du pays, en particulier en termes de création d'emplois, de réduction de la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie des populations.



Perspectives pour 2023

Bien que le nombre total de branchements ait diminué en 2023, atteignant 158 000, ce chiffre reste supérieur à 100 000. Cela pourrait permettre d'augmenter le taux d'accès à l'électricité, passant de 71% en 2022 à environ 73% à fin 2023.



Conclusion

Les efforts d'Eneo et les investissements massifs dans le secteur électrique au Cameroun témoignent d'une volonté forte d'améliorer l'accès à l'électricité, avec des résultats déjà visibles et des objectifs ambitieux pour l'avenir.