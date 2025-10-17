Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Taux de pauvreté par région au Cameroun


Alwihda Info | Par - 18 Octobre 2025


Le Cameroun est marqué par une forte disparité régionale en matière de pauvreté monétaire, selon les données de l'Enquête Camerounaise auprès des Ménages (ECAM 5, menée en 2021). Environ 4 Camerounais sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté national.


Image : Eco Matin
Image : Eco Matin



 

Taux de Pauvreté par Région (ECAM 5)

 

La pauvreté est particulièrement concentrée dans les régions septentrionales et celles affectées par des crises sécuritaires, tandis que les régions avec les deux métropoles (Yaoundé et Douala) affichent les taux les plus bas.


 

Régions avec l'Incidence de Pauvreté la Plus Élevée (Supérieure à 50%)

 

Trois régions dépassent un taux de pauvreté de 50%, illustrant un déséquilibre régional marqué :
 

Région Taux de Pauvreté Monétaire
Extrême-Nord 69,2%
Nord-Ouest 66,8%
Nord 61,1%


La région du Nord-Ouest a vu son taux augmenter significativement, devenant la 2ᵉ région la plus pauvre du pays suite à la crise anglophone.

 



Régions avec l'Incidence de Pauvreté la Plus Faible (Inférieure à 30%)

 

Les régions du Sud, y compris les deux grandes villes, présentent les niveaux de pauvreté les plus bas et sont en dessous de la moyenne nationale :

  • Centre

  • Sud

  • Sud-Ouest

  • Littoral

  • Yaoundé et Douala (villes)



 

Tendances Générales

 

  • Pauvreté Rurale : La pauvreté reste majoritairement concentrée en milieu rural (où l'incidence est de 56,3% selon une source), mais la pauvreté urbaine est désormais en hausse depuis 2014.

  • Augmentation Absolue : Le nombre absolu de personnes vivant sous le seuil de pauvreté national a augmenté d'environ deux tiers entre 2001 et 2021, passant de 6,2 millions à 10,3 millions.




Le rapport de la Banque mondiale, Cameroun : pourquoi la pauvreté augmente depuis 20 ans ? , explique pourquoi la pauvreté a augmenté au Cameroun au cours des deux dernières décennies, notamment dans les régions du Nord.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/10/2025

Tchad : Formation civilo-militaire à Pala pour renforcer la coopération et la paix

Tchad : Formation civilo-militaire à Pala pour renforcer la coopération et la paix

Tchad : La Mission de la Ministre des Transports sur le corridor Sud passe par Machtour et Guélendeng Tchad : La Mission de la Ministre des Transports sur le corridor Sud passe par Machtour et Guélendeng 17/10/2025

Populaires

Tchad - Bagasola : Atelier de renforcement des capacités contre les violences basées sur le genre

17/10/2025

Tchad : Plus de 11 000 candidats en lice pour l’excellence administrative

17/10/2025

Tchad : La Fédération des producteurs de semences du Lac vulgarise ses succès à Bol

17/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? 10/10/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter