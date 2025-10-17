Taux de pauvreté par région au Cameroun

Taux de Pauvreté par Région (ECAM 5)





La pauvreté est particulièrement concentrée dans les régions septentrionales et celles affectées par des crises sécuritaires, tandis que les régions avec les deux métropoles (Yaoundé et Douala) affichent les taux les plus bas.









Régions avec l'Incidence de Pauvreté la Plus Élevée (Supérieure à 50%)





Trois régions dépassent un taux de pauvreté de 50%, illustrant un déséquilibre régional marqué :



Région Taux de Pauvreté Monétaire Extrême-Nord 69,2% Nord-Ouest 66,8% Nord 61,1%



La région du Nord-Ouest a vu son taux augmenter significativement, devenant la 2ᵉ région la plus pauvre du pays suite à la crise anglophone.











Régions avec l'Incidence de Pauvreté la Plus Faible (Inférieure à 30%)





Les régions du Sud, y compris les deux grandes villes, présentent les niveaux de pauvreté les plus bas et sont en dessous de la moyenne nationale :



Centre

Sud

Sud-Ouest

Littoral

Yaoundé et Douala (villes)









Tendances Générales





Pauvreté Rurale : La pauvreté reste majoritairement concentrée en milieu rural (où l'incidence est de 56,3% selon une source), mais la pauvreté urbaine est désormais en hausse depuis 2014.

Augmentation Absolue : Le nombre absolu de personnes vivant sous le seuil de pauvreté national a augmenté d'environ deux tiers entre 2001 et 2021, passant de 6,2 millions à 10,3 millions.