Tchad : dans le Moyen-Chari et le Mandoul, appel au respect des règles douanières

Le chef de la circonscription de la douane des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul appelle les éleveurs et les opérateurs économiques des deux provinces à respecter les règles douanières et met en garde contre le trafic irrégulier du bétail.



Le chef de la circonscription douanière du Moyen-Chari et du Mandoul, Todebaye Armand, a tenu une rencontre le jeudi 4 décembre 2025, avec les commerçants et transitaires de bétails et les opérateurs pour discuter des problèmes récurrents liés au transport du bétail.



Plusieurs irrégularités ont en effet été observées, portant atteinte aux recettes publiques et exposant le cheptel à des risques sanitaires. Lors de cette réunion, Todebaye Armand a rappelé avec fermeté que toutes les opérations liées au commerce du bétail doivent respecter la règlementation douanière.



Il a prévenu que les contrôles seront désormais plus stricts afin de lutter contre la fraude et d’assurer une meilleure organisation du secteur. La rencontre s’est tenue en présence d’une équipe du ministère de l’Élevage et de la Production animale, dirigée par Philip Derip Alkali, chef de mission. Celui-ci a souligné que les éleveurs et commerçants ont également l’obligation de se conformer aux dispositions du ministère, tout comme à celles de la douane.



Il a félicité les acteurs qui travaillent dans le respect des normes, et a précisé que le ministère reste engagé à les accompagner, notamment en mettant à leur disposition des médicaments destinés à la santé animale. Les participants ont salué ces échanges qui ont permis de renforcer la coopération entre les services techniques et eux.