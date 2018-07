Tchad : « les sujets sont abordables », assure le ministre de l’Enseignement

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de l’Innovation et de la Recherche, David Houdeingar a livré ses impressions à la presse nationale, au Lycée de la Liberté, après avoir lancé officiellement la première épreuve écrite du baccalauréat de la session de juillet 2018 au Lycée Technique Commercial. Il s’est ensuite rendu au Lycée Sacré-Cœur et au Lycée de la Liberté pour constater l’effectivité du déroulement des épreuves.



Il s’est réjoui de la qualité du travail abattu par les organisateurs, ce qui a permis un déroulement des épreuves dans la sérénité.



A chaque étape de sa visite, le ministre David Houdeingar a estimé que les sujets proposés aux candidats étaient abordables et les a appelés à lire et relire au moins trois fois avant de composer.



« Je voudrais tout d’abord exprimer le sentiment de satisfaction de voir que les élèves, en dépit de la pluie, sont dans les salles et que les épreuves ont commencé à temps. Comme vous l’avez suivi hier sur les antennes de la télévision nationale, le président du jury avait dit que tout était prêt. Nous venons de constater de visu ce matin, l’effectivité de ce qu’il a dit hier. Des dispositions ont été prises pour que le baccalauréat se déroule normalement. Nous avons parcouru très rapidement les sujets qui ont été proposés aux candidats, nous avons constaté que ces sujets sont abordables. Il suffit tout simplement que les candidats prennent le temps de lire attentivement ces sujets et ils pourront faire un devoir qui est à leur portée. Je crois que c’est un sentiment de satisfaction générale. Nous avons eu l’écho des provinces où tout est pratiquement en ordre et les épreuves ont commencé à temps. Je crois qu’à ce stade, nous ne pouvons que nous réjouir, les organisateurs ont fait un travail qui mérite d’être salué. Les élèves sont également présents en dépit de la pluie. Cela est un motif de satisfaction supplémentaire par rapport à tout ce qui s’était dit que le baccalauréat ne pouvait pas se tenir. Je crois que ces allégations viennent d’être démenties avec ce que nous avons constaté sur le terrain », a expliqué le ministre de l’Enseignement Supérieur, de l’Innovation et de la Recherche, David Houdeingar.