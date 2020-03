Tchad : ​"ouf de soulagement" pour les retraités, rentiers et veuves du Mayo Kebbi Ouest

Le chef d'agence de la CNPS de Pala, Moussa Fodi, indique que ce recensement vise à mettre en œuvre une base de données fiables qui permet de trier les vrais bénéficiaires, afin de leur servir des prestations de qualité à terme échu.



Le chef de mission pour le recensement physique et l'enregistrement biométrique des pensionnés, rentiers et veuves de la CNPS de Pala, Abdoulaye Mahamat Abkress, informe que 110 bénéficiaires de prestations sociales sont concernés. Cette activité vise premièrement à contribuer à l'actualisation et à la fiabilisation des données relatives à leurs clients et secondairement à la sécurisation des paiements des bénéficiaires.