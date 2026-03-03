Tchad : ​L’Ambassadeur de France visite le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires

L’Ambassadeur de France au Tchad, accompagné de sa délégation, a effectué ce mardi 3 mars 2026 une visite au Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires (CECOQDA) pour une séance d’échanges avec les responsables de l’institution.



La visite a débuté par une présentation des missions et des principales activités du Centre, faite par le Directeur général du CECOQDA, Pr Soudy Imar Djibrine.



L’Ambassadeur et sa délégation ont ensuite visité les différents laboratoires, notamment ceux dédiés aux analyses microbiologiques et physicochimiques des aliments, de l’eau et des boissons, afin de s’imprégner du dispositif de contrôle et de surveillance de la qualité sanitaire.