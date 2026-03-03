Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : ​L’Ambassadeur de France visite le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires


Alwihda Info | Par - 3 Mars 2026



Tchad : ​L’Ambassadeur de France visite le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires
L’Ambassadeur de France au Tchad, accompagné de sa délégation, a effectué ce mardi 3 mars 2026 une visite au Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires (CECOQDA) pour une séance d’échanges avec les responsables de l’institution.

La visite a débuté par une présentation des missions et des principales activités du Centre, faite par le Directeur général du CECOQDA, Pr Soudy Imar Djibrine.

L’Ambassadeur et sa délégation ont ensuite visité les différents laboratoires, notamment ceux dédiés aux analyses microbiologiques et physicochimiques des aliments, de l’eau et des boissons, afin de s’imprégner du dispositif de contrôle et de surveillance de la qualité sanitaire.
Malick Mahamat
Coordonnateur général de rédaction, reporter - Téléphones : +(235) 66267667 - 99267667 En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/03/2026

Journée Zéro Discrimination : la CNDH appelle à renforcer la lutte contre les inégalités au Tchad

Journée Zéro Discrimination : la CNDH appelle à renforcer la lutte contre les inégalités au Tchad

Tchad : autorités et femmes mobilisées à Mao pour l’inclusion et l’autonomisation Tchad : autorités et femmes mobilisées à Mao pour l’inclusion et l’autonomisation 02/03/2026

Populaires

Lac Tchad : une attaque de Boko Haram repoussée par les FDS

03/03/2026

Tchad : incursions d’éléphants, le gouvernement lance une alerte dans plusieurs provinces

03/03/2026

Tchad : Ramadan à N’Djamena, la maitrise du flux, l’exigence de la sécurité

03/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) 25/02/2026 - Laila Bastati

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter