Tchad : ​L'ENA lance la première promotion des auditeurs du Campus Senghor de l'Université d'Alexandrie

Le Campus Senghor est une institution internationale francophone basée à Alexandrie, en Égypte, depuis 1990, regroupant 17 pays et œuvrant pour le développement du continent africain. Au Tchad, le Campus Senghor a pour objectif de renforcer les compétences, notamment celles nécessaires à la gestion de projets et de programmes, tout en encourageant l'autonomie, l'apprentissage autonome et le travail en équipe. Le programme met également l'accent sur le développement des compétences en analyse et en synthèse pour favoriser la capacité de leadership et la proposition de solutions.



Dans son discours, le Directeur général de l'ENA, Dr Mahamat Borgo Hassan, a indiqué que cette cérémonie de lancement s'inscrit dans un long processus ayant abouti à la création de ce Master 2 en MPP, un défi que l'ENA a relevé avec dévouement. Selon lui, ce programme vise à faire de l'ENA un acteur de référence pour le recrutement et la formation des cadres supérieurs et dirigeants de l'État.