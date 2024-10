Tchad : ​Lancement de la rentrée académique 2024-2025 à l'Université de Pala

Le chef du département d'histoire et des patrimoines touristiques, Dr Harmi Jonas, a évoqué l'importance du lien entre le patrimoine, la citoyenneté, la culture et le développement, tandis que le gouverneur de la province, Sougour Mahamat Galma, a mis en avant le rôle essentiel des universités dans la construction d'une société. Il a promis de travailler en étroite collaboration avec les autorités universitaires pour relever les défis auxquels elles sont confrontées.



Pour cette année académique, l'Université de Pala accueille trois départements : droit, philosophie-psychologie-sociologie et mathématiques-informatique. Cependant, cette rentrée s'ouvre dans un contexte de grève d'avertissement de trois jours, organisée par le Syndicat national des enseignants chercheurs du supérieur (SYNECS) pour revendiquer de meilleures conditions de travail.



Lors de la cérémonie, les étudiants ont également présenté un sketch illustrant les difficultés auxquelles ils sont confrontés, telles que l'insuffisance des bus de transport et les problèmes liés à la restauration.