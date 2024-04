Tchad : ​Le bureau de soutien "Le Bouclier" installe ses membres

Le coordinateur Brahim Mahamat Adam du bureau de soutien "Le Bouclier" estime que la création de leur bureau est motivée par le leadership du président de transition Mahamat Idriss Deby Itno, qui sacrifie son énergie dans le seul but de préserver la paix, l'unité nationale et la stabilité pour un Tchad économiquement robuste et politiquement convaincant.



"Notre bureau de soutien "Le Bouclier" mobilisera toutes les forces vives et utilisera tous les moyens nécessaires pour soutenir sans réserve le candidat de la Coalition pour un Tchad Uni, le candidat de la jeunesse et du peuple, Mahamat Idriss Deby Itno", souligne le coordinateur.



La Secrétaire générale adjointe du MPS s'est dite fière de cette grande mobilisation et affirme que "vous avez fait le bon choix au bon moment, car l'heure des mobilisations des sympathisants du MPS a sonné. Chacun de vous doit se sentir fier d'avoir participé à la création du bureau de soutien "Le Bouclier".