Tchad : ​Mahamat Moctar Ali est candidat à la présidence du parti RDP

C'est une première du genre depuis l'instauration de la démocratie au Tchad qu'un parti puisse accepter la concurrence interne pour l'élection de son président.



Le candidat Mahamat Moctar Ali souligne que cette journée est solennelle pour le RDP qui prépare sa 6ème convention d'ici fin décembre.



Mahamat Moctar Ali entend relever les défis pour "surmonter une situation difficile que traverse le parti" et "forger l'émergence d'une démocratie et d'une alternance véritable au sein du parti afin que la jeunesse puisse s'initier à l'exercice de la gestion politique du mouvement pour assurer la relève et perpétuer l'oeuvre entreprise par les ainés".



L'actuel président national du RDP est l'ex-ministre Mahamat Allahou Tahir.