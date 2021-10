Tchad : ​Obie G en concert dans une ambiance de fou

De tous les invités du concert, Obie G arrive en compagnie de la miss Tchad 2020 qui vient interpréter sa chanson dédiée à la femme. Ce moment a permis de célébrer cette date du 8 novembre qui est également l'anniversaire de la miss. Chantant pour elle, le public s'est tenu debout pour l'accompagner. Et ensuite le podium se libère pour faire place au rap qui debute avec le titre A+B, reveillant le public à nouveau.



Assis au premier rang, des personnalités dont la majeure partie est constituée des partenaires du concert. Près de sept titres sur scène, il n'y a pas eu un moment où le public s'est mis en veille face à Obie G. Une folie d'amour pour l'artiste qui ne chantait plus ses couplets à seul.



Connue de tous, la chanson "problème ana mentalité" est devenue l'hymne de toute cette soirée. L'artiste n'a pas pu se retenir d'exprimer sa gratitude au public et aux autres collaborateurs présents pour le succès de l'évènement. De la présentation de la cérémonie jusqu'à la technique, il y a eu de l'investissement d'une bonne mesure pour l'accomplissement d'un travail considérable pour un artiste de cette catégorie nationale.