Tchad : ​Urban act 1, le nouveau festival de la musique urbaine

Le Urban act 1 est festival du type urbain qui vient de naître. Il n'en est qu'à sa première édition. C'est un événement qui durera quatre jours, du 22 au 26 septembre 2021 et partagera ses événements entre l'Institut français au Tchad et l'espace culturel Talino Manu.



"Étant petits, nous avons connu des festivals qui nous ont marqué. Et à notre époque, nous avions aussi œuvré et participé à des festivals comme Tapo Chabab, Nirida Hiphop, Soir-Soir, etc. Ce qui nous a permis de gagner en expérience", expliquent les deux promoteurs.



Boumond Vidal alias Dj Boum, directeur artistique de l'Urban Act, remercie Paulin Preston pour lui avoir permis d'acquérir de l'expérience dans l'organisation d'un festival. Il a collaboré avec ce promoteur culturel pendant son festival Nirida hip-hop.



Pour le président du comité d'organisation de l'Urban act 1, Ndilbé korhigam, c'est un challenge d'initier ce festival. Il exhorte tous les artistes retenus dans les différentes catégories à se déchainer car la scène du festival leur appartient. En outre, il tient à exprimer sa gratitude à tout les partenaires qui ont cru au projet du festival. "Ma devise c'est réussir ou réussir", clame-t-il, un signe fort de motivation.



Urban act est d'abord une association culturelle composée d'artistes. Il est question de mettre en place une industrie spécialisée dans la culture urbaine.



Le projet du festival a cheminé pendant une année pour enfin s'annoncer cet été. Urban act va s'inscrire dans un premier temps dans la formation des artistes en herbe et leur brassage avec des artistes plus expérimentés du Tchad et de l'étranger. Ce festival est créé pour devenir un héritage commun à tous les artistes tchadiens qui naîtront dorénavant.