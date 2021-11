TCHAD Tchad : ​crise au sein du Conseil national de la jeunesse

Alwihda Info | Par Martin Higdé Ndouba - 27 Novembre 2021



Le torchon brule entre le président du CNJT Abakar Al-amine Dangaye et son secrétaire général Djeramadji Roland.

Dans un communiqué signé le 23 novembre par le président du Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT), Abakar Al-amine Dangaye suspend son secrétaire général Djeramadji Roland, par ailleurs secrétaire général de l’Union panafricaine pour une durée de 6 mois. Il lui reproche « des agissements incompatibles avec les objectifs du CNJT et l’utilisation à des fins personnelles, individuelles et égoïstes du nom du CNJT ».



Roland qualifie sa suspension de « manigances au sein dudit conseil visant à salir sa réputation ». À tort ou à raison, les amis de longue date se déchirent à cause de 20 millions Fcfa mise à leur disposition par le ministère de la Jeunesse, des sports et de la Promotion de l’entreprenariat pour soutenir la candidature de Djeramadji Roland lors du congrès de l’Union panafricaine de la jeunesse qui a eu lieu à Niamey au Niger du 15 au 16 novembre dernier.



L’équipe actuelle représentant la jeunesse du Tchad est composé majoritaire des jeunes ex-membres de l’association estudiantine et anciens amis de l’université de N'Djamena. Autant ce qui devait arriver, arriva, tout est partie de la somme de 20 millions Fcfa transférée directement sur le compte de Djeramadji Roland pour lui permettre de faire le tour de quelques pays pour la campagne.



Malheureusement, le virement a tardé, selon Djeramadji Roland. Une dette a été contractée pour répondre aux préoccupations en attendant le virement des 20 millions Fcfa par l'Office national de la jeunesse et des sports (ONAJES). Même si chacun justifie sa raison, l’on ne peut que projeter la mauvaise gestion de l’Union nationale des étudiants tchadiens (UNET) dont Abakar fut le premier président, et bien avant secrétaire exécutif de la section UNET de N'Djamena.



Plantant le décor au sein de cette institution représentative de la jeunesse, l’on doit reconnaitre que leur égoïsme ne leur permet pas de travailler ensemble pour l’intérêt de la jeunesse. Même leur représentation au dialogue national inclusif à venir laisse planer des doutes.



L’on comprendra que certaines jeunes portent le même chapeau que ceux qui ont conduit le Tchad à une échelle des crises financières, économiques, ethniques et familiales conduisant toujours à des mal compréhensions freinant le développement du pays. Si le linge sale se lave en famille, Abakar et Roland doivent emprunter le bon chemin pour défendre l'intérêt de la jeunesse sur le plan national et international.





