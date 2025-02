TCHAD Tchad : ​installation du nouveau préfet du département du Kanem-Sud

Le 16 février 2025, le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Kanem, le Général Asseif Mahamat Assouni, a officiellement installé Mahamat Brahim Saley en tant que nouveau préfet du département du Kanem-Sud. Il succède à Fougou Alifa Zezerti, qui a occupé ce poste pendant plus de deux ans.





Le préfet sortant intérimaire, Ousmane Nour Mahamat, a présenté un bilan de la situation du département avant d’exprimer sa gratitude envers les hautes autorités du pays pour leur soutien au développement local.



Dans son discours, il a tenu à féliciter son prédécesseur pour son engagement, son travail remarquable et les nombreuses réalisations accomplies durant son mandat, qui resteront gravées dans l’histoire du département.



Le nouveau préfet, Mahamat Brahim Saley, est reconnu pour ses compétences et son intégrité exemplaire. Sa nomination témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer l’administration et d’améliorer les conditions de vie des citoyens.



Le Premier Magistrat de la Province, le Général Asseif Mahamat Assouni, a attiré son attention sur plusieurs priorités essentielles, notamment : La transparence dans la gestion publique,

Le respect de la hiérarchie et l’esprit d’équipe,

Le maintien de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique,

La lutte contre les conflits et les feux de brousse,

La préservation de l’environnement face aux coupes abusives d’arbres,

La sécurité des personnes et de leurs biens. Après son installation officielle, Mahamat Brahim Saley a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en lui. Il s’est engagé à poursuivre les actions de son prédécesseur et à relever les défis liés au développement du Kanem-Sud.



Dans l'après-midi, le Délégué Général du Gouvernement, Asseif Mahamat Assouni, a tenu une réunion avec les autorités départementales, les chefs traditionnels et religieux, en insistant sur le respect des lois de la République. Il a exhorté les chefs traditionnels à contribuer activement au développement du département et à veiller au respect de la hiérarchie administrative. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles, ainsi que des représentants des organisations de la société civile.





