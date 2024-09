Tchad : ​l'ancien Directeur Général de l'ICESCO passe le relais au nouveau Directeur

Mahamat Ali Gamar, l'ancien Directeur Général de l'ICESCO, a cédé sa place à son successeur, Youssouf Hassan Taha, ce mardi 3 septembre 2024, au sein du centre. La cérémonie a été présidée par la Secrétaire du Ministère de l'Éducation Nationale, en présence des autorités et des invités.



Dans son allocution, le Directeur sortant, Mahamat Ali Gamar, a chaleureusement félicité son collègue Youssouf Hassan Taha pour sa nouvelle nomination et l’a encouragé à travailler avec diligence, en particulier dans le domaine de l'éducation, tout en collaborant étroitement avec les étudiants et les enseignants de l'ICESCO.



Youssouf Hassan Taha a quant à lui souligné l'importance d'une base solide et d'une formation rigoureuse pour les futurs cadres, afin de lutter contre la baisse du niveau dans tout le secteur de l'éducation nationale au Tchad. Il a également exprimé sa gratitude envers le Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, le Ministre de l'Éducation Nationale, ainsi que les invités présents.