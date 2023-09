Tchad : ​la communauté Assongor célèbre les bacheliers de la session de juin 2023

L'objectif de cette cérémonie est de féliciter les lauréats et d'encourager les autres à suivre le même chemin, tout en promouvant l'éducation dans le département d'Assounga en général, et au sein de la communauté Assongor en particulier.



Selon le président du comité d'organisation de la cérémonie, Idriss Adam Radjilene, cet événement est l'occasion de souligner l'importance de l'éducation et d'encourager les parents à scolariser leurs enfants, en particulier leurs filles. Il a également rappelé que les études ne s'arrêtent pas au baccalauréat, soulignant l'importance d'accompagner ces lauréats vers l'enseignement supérieur.



Le représentant du chef canton, Amir Fadoul Doutoum, a rappelé l'importance de l'éducation en tant que moteur du développement et a exhorté les membres de la communauté Assongor à promouvoir la paix, la coexistence pacifique et la cohésion sociale.



Cette promotion a été nommée "promotion du feu Fadoul Doutoum" et compte 52 lauréats.