Tchad : ​mobilisation massive à Doba pour le meeting du parti Les Transformateurs

La ville de Doba, située dans la province du Logone Oriental, abrite actuellement un important rassemblement politique. Ce lundi 11 décembre 2023, une foule considérable s'est réunie à Doba pour participer au meeting du président national du parti les Transformateurs, Dr Masra Succes.



Cette mobilisation marque la cinquième étape de la tournée méridionale de la caravane nationale "Transfo care", dédiée à la transformation, la réconciliation, la justice, l'égalité et la diversité. Après Bebedjia, Moundou, Koumra et Sarh, c'est au tour de Doba d'accueillir cette initiative politique majeure, témoignant de l'engagement croissant des militants et sympathisants du parti dans cette province.