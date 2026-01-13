Tchad : ‎un jeune de 18 ans invoque la légitime défense devant le tribunal de N'Djamena

Ce mardi 13 janvier 2026, un jeune homme de 18 ans a comparu devant le Tribunal de Grande Instance de N'Djamena. Il est poursuivi pour coups et blessures volontaires, des faits qu'il reconnaît tout en invoquant l'état de légitime défense. ‎ ‎



Lors de son interrogatoire à la barre, le prévenu a livré une version des faits remettant en cause son statut d'agresseur. « J'étais sur le chemin du retour quand deux individus m'ont pris à partie. Ils étaient armés d'un couteau. Une altercation a éclaté et, en me défendant, je les ai blessés. Ils ont néanmoins réussi à prendre la fuite après m'avoir dépouillé de mes deux téléphones », a-t-il déclaré. ‎ ‎



Après ses explications, le jeune homme avait été placé sous mandat de dépôt et demeure en détention préventive à la Maison d'arrêt de Klessoum. ‎À l'ouverture de l'audience, le tribunal a constaté l'absence de la partie civile. Estimant que les débats ne pouvaient être clos sans une confrontation des versions, le juge a ordonné le renvoi de l'affaire.



Le tribunal exige désormais la comparution des plaignants à la prochaine audience afin d'éclairer la cour sur les circonstances exactes de cette rixe. ‎