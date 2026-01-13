Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : ‎un jeune de 18 ans invoque la légitime défense devant le tribunal de N'Djamena


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 13 Janvier 2026



Tchad : ‎un jeune de 18 ans invoque la légitime défense devant le tribunal de N'Djamena
Ce mardi 13 janvier 2026, un jeune homme de 18 ans a comparu devant le Tribunal de Grande Instance de N'Djamena. Il est poursuivi pour coups et blessures volontaires, des faits qu'il reconnaît tout en invoquant l'état de légitime défense. ‎ ‎

Lors de son interrogatoire à la barre, le prévenu a livré une version des faits remettant en cause son statut d'agresseur. « J'étais sur le chemin du retour quand deux individus m'ont pris à partie. Ils étaient armés d'un couteau. Une altercation a éclaté et, en me défendant, je les ai blessés. Ils ont néanmoins réussi à prendre la fuite après m'avoir dépouillé de mes deux téléphones », a-t-il déclaré. ‎ ‎

Après ses explications, le jeune homme avait été placé sous mandat de dépôt et demeure en détention préventive à la Maison d'arrêt de Klessoum. ‎À l'ouverture de l'audience, le tribunal a constaté l'absence de la partie civile. Estimant que les débats ne pouvaient être clos sans une confrontation des versions, le juge a ordonné le renvoi de l'affaire.

Le tribunal exige désormais la comparution des plaignants à la prochaine audience afin d'éclairer la cour sur les circonstances exactes de cette rixe. ‎


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/01/2026

Aviation Civile : L’ADAC fixe ses priorités et adopte son budget 2026

Aviation Civile : L’ADAC fixe ses priorités et adopte son budget 2026

Tchad : Mort d’une girafe à Damlel, clarifications des autorités Tchad : Mort d’une girafe à Damlel, clarifications des autorités 12/01/2026

Populaires

Burkina Faso : Liste du nouveau gouvernement nommé par décret présidentiel

12/01/2026

Tchad : les meilleurs projets du Hadjer-Lamis récompensés

13/01/2026

Mali : Le président de la transition reçoit les vœux des forces vives de la nation

13/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/01/2026 - Barra Lutter

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location 10/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter