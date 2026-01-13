Tchad : ‎un jeune de 18 ans invoque la légitime défense devant le tribunal de N'Djamena

Ce mardi 13 janvier 2026, un jeune homme de 18 ans a comparu devant le Tribunal de Grande Instance de N'Djamena. Il est poursuivi pour coups et blessures volontaires, des faits qu'il reconnaît tout en invoquant l'état de légitime défense.
Lors de son interrogatoire à la barre, le prévenu a livré une version des faits remettant en cause son statut d'agresseur. « J'étais sur le chemin du retour quand deux individus m'ont pris à partie. Ils étaient armés d'un couteau. Une altercation a éclaté et, en me défendant, je les ai blessés. Ils ont néanmoins réussi à prendre la fuite après m'avoir dépouillé de mes deux téléphones », a-t-il déclaré.
Après ses explications, le jeune homme avait été placé sous mandat de dépôt et demeure en détention préventive à la Maison d'arrêt de Klessoum. À l'ouverture de l'audience, le tribunal a constaté l'absence de la partie civile. Estimant que les débats ne pouvaient être clos sans une confrontation des versions, le juge a ordonné le renvoi de l'affaire.
Le tribunal exige désormais la comparution des plaignants à la prochaine audience afin d'éclairer la cour sur les circonstances exactes de cette rixe.
