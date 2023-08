Tchad : 10 étudiants exclus de l’Université de N'Djamena

28 étudiants de l’Université de Ndjamena viennent d’écoper de sanctions disciplinaires. Ainsi en a décidé ce 3 aout 2023, le conseil de discipline de l’université. Parmi eux, 10 étudiants ont été exclus définitivement.



Leurs peines ont été prononcé suite à leur convocation en conseil de discipline pour port d'armes blanches (notamment des machettes), coups et blessures volontaires, destruction de biens publics et perturbation des activités académiques.



Leurs différentes sanctions vont de la suspension périodique aux cours des semestres, aux blâmes ainsi qu’aux avertissements. La sanction la plus lourde a été prononcé à l’endroit de l’étudiant L.B. (titulaire d’une licence). Ce dernier est carrément interdit d’accès au campus de l’Université de N'Djamena.