Tchad : 10 malfrats arrêtés et condamnés au Sila

Les forces de l'ordre de la province de Sila ont arrêté 10 malfrats accusés de vols à main armée, braquages et assassinats. Leur culpabilité a été établie après une enquête minutieuse. Ils ont été présentés le 22 janvier à Goz Beida aux autorités de la province du Sila, en présence du gouverneur Issakha Malloua Djamous.



Les malfrats opéraient dans le Dar Sila et le Salamat. Il a fallu plusieurs années aux forces de défense et de sécurité pour démanteler ce réseau.



Ils ont été jugés et condamnés à des peines de 5 à 10 ans de prison. Ils seront transférés vers la prison de haute sécurité de Koro Toro.



Le gouverneur de la province de Sila a salué les efforts fournis par les forces de défense et de sécurité. "Traquez les malfrats, traquez les voleurs pour que la quiétude dans la province de Sila soit au grand maximum, pourquoi pas une sécurité totale. Ça va venir", s'est félicité le gouverneur Issakha Malloua Djamous.



Le président du Tribunal de grande Instance de Goz Beida, Mahamat Ali Hassan a félicité les autorités de la province pour la sagesse affichée qui a permis à la justice de faire son travail.