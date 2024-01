Tchad : 10 meilleurs projets de jeunes entrepreneurs en lice au Best Challenge Project

Le programme "Best Challenge Project" de l'Association Bet Al-Nadjah, en collaboration avec le comité d'organisation du Festival Dary édition 2023, a atteint sa deuxième phase le samedi 20 janvier 2024.



Sur les 230 candidats initiaux de 22 provinces sur 23, seuls 10 ont été retenus pour présenter leurs projets devant le comité d'agrément spécial.



Willian Kaldé, Directeur Général Adjoint de l'Association Bet Al-Nadjah, a précisé que cette étape est décisive pour sélectionner les 3 meilleurs projets, qui bénéficieront de prêts d'honneur sans intérêts ni garantie.



Adam Medellah, membre du comité, a expliqué que les projets sont évalués sur leur pertinence, leur maîtrise et leur rentabilité.



Le comité d'agrément est composé de représentants de l'ONPTA, Hysoume, Jobooster et Bet Al-Nadjah.