Tchad : 100.856 réfugiés scolarisés l'année dernière dont 51% de filles

Au total, 100.856 réfugiés ont été scolarisés au Tchad en 2020/2021, soit 713 de plus qu’avant la pandémie, informe l'UNHCR Malgré la progression des inscriptions, les défis restent de taille puisque 53% des réfugiés âgés de 6 à 18 ans ne seraient pas scolarisés, 2 points de plus qu’en mars 2020 avant la fermeture des écoles.Cette augmentation des inscriptions, mais réduction du taux de scolarisation, peut s’expliquer par les afflux de réfugiés en provenance du Soudan et de République Centrafricaine, arrivés depuis décembre 2020, qui accèdent graduellement aux écoles mais en proportion moindre que les réfugiés déjà sur place. L’impact du Covid-19 sur la vie économique des ménages pourrait également expliquer le ralentissement des inscriptions.En chiffres, 7.623 réfugiés ont. été scolarisés hors des camps dont 2.199 en zones urbaines, 17.475 tchadiens ont été scolarisés dans un établissement appuyé par le HCR, dont 5.089 dans les camps569 étudiants réfugiés bénéficient d’une bourse universitaire, tandis que 60% des enseignants, du primaire au secondaire, sont qualifiés.En moyenne, du primaire au secondaire, 112 enfants se partagent une salle de classe durable et 98 une latrine.La fin de l’année scolaire 2020/2021 a été marquée par la participation des réfugiés aux examens nationaux avec 1.535 lauréats au Brevet d’Etudes Fondamentales, dont 929 filles et 616 nouveaux bacheliers dont 342 filles.