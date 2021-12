Tchad : 100 jeunes du Kanem mobilisés pour un préforum à Mao

Un préforum de la jeunesse s'est ouvert le 21 décembre à Mao, dans la province du Kanem. 100 jeunes venus des quatre coins de la province y prennent part.



Le délégué de la jeunesse et des sports du Kanem, Abou Youssouf Taboye, a demandé aux jeunes d'être participatifs pour la réussite du préforum.



Ouvrant les travaux, le secrétaire général du département du Kanem, Nanadjibè Garian Baye, a indiqué que le préforum vise à renforcer et améliorer les conditions de vie de la jeunesse, tout en renforçant sa participation dans le processus de consolidation de la paix et de l'unité nationale.



Nanadjibè Garian Baye a exhorté les participants de dresser des recommandations pertinentes qui seront remises aux six jeunes représentants de la province en vue du forum national de la jeunesse prévu prochainement à N'Djamena.