Tchad : 1000 versets du Coran récités à Karal à la mémoire du Maréchal

Réunis hier soir à la grande mosquée Khalwa de Karal dans la province de Hadjer Lamis, les fidèles musulmans de la localité ont récité le Coran et formulé des invocations à Dieu avec des prières de demande de pardon et de repos de l’âme du défunt Maréchal Idriss Deby Itno.



Cette cérémonie religieuse a vu la présence des autorités administratives du département de Dagana et de la sous-préfecture de Karal ainsi que la délégation de Mouvement Patriotique du Salut (MPS) conduite par Djimet Ibet, la députée Fatimé Nouracham Zakaria et d’autres personnalités venues pour cet événement.



À cette occasion le Coran a été récité 1000 fois par les fidèles musulmans de Karal pour le repos de l’âme du président Idriss Deby Itno.

L’imam de la grande mosquée de Karal, Oustas Oussouman a appelé les fidèles musulmans de Karal et la délégation de MPS à emboîter les pas du Maréchal afin d’œuvrer pour la paix et l’unité entre les fils et filles du Tchad.



“La transition actuelle au Tchad a besoin de la cohésion des fils pour tenir le pari du dialogue. Ne vous fiez pas aux réseaux sociaux que les gens utilisent pour diviser le Tchad, car si vous le faite, ce n’est pas le volonté de Dieu et du Maréchal”, a-t-il conseillé.



Une déclaration que Djimet Ibet et sa délégation félicitent. Pour eux, le Maréchal du Tchad, fondateur du MPS, a apporté le pardon et la paix au Tchad.



À la fin de la cérémonie de lecture du saint Coran, la délégation du MPS a remis 100 sacs de riz de 25 kg à la mosquée Khalwa au profit des couches vulnérables.