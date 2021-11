Tchad : 11 arrestations pour fabrication de faux billets de banque

La direction générale de la gendarmerie nationale a annoncé le 3 novembre l'arrestation par la légion n°7 de Bongor de deux personnes en possession de faux billets de banque d'un montant de 521.000 Fcfa. Il s'agit d'un faussaire et de son complice, un clandoman.



La compagnie de gendarmerie Ouest de Farcha a appréhendé quatre personnes pour fabrication de faux billets de banque.



De son côté, la compagnie de N'Djamena Est a interpellé cinq fabricants de faux billets dont un ressortissant nigérien et un ivoirien.



Un bouteille et un sac contenant divers produits de fabrication des faux billets de banque ont été saisis.