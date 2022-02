Tchad : 11 membres du bureau exécutif du PDPT démissionnent du parti

Leur porte-parole Bahaoudi Vincent souligne que le président du PDPT, Djimet Clement Bagaou, est à la fois secrétaire général, trésorier général, gestionnaire de toutes les ressources du parti et le seul à participer à toutes les activités du parti avec les acteurs extérieurs. Il est également "toujours le seul à prendre toutes les grandes décisions politiques engageant la vie du parti".



"Le PDPT est en réalité une entreprise familiale et commerciale qul refuse de se construire une démocratie interne et ne vise que la satisfaction des intérêts familiaux", indique Bahaoudi Vincent.



"Nous avons le droit et le devoir de contribuer à la bonne gouvernance du pays (...) Nous en déciderons dès que les conditions seront réunies", précise le porte-parole des ex-membres du bureau exécutif.



Le parti n'a pas officiellement réagi à ces démissions en cascade.