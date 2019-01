Tchad : 11 remplacements à la direction de la police nationale

Le décret n° 087 du 23 janvier 2019 porte nomination de fonctionnaires à des postes de responsabilité à la Direction générale de la Police nationale :



Directeur général : Contrôleur général de police, Ousmane Bassy Lougma, en remplacement de Général Tahir Erda Teiro ;



Directeur général adjoint : Commissaire divisionnaire de police Benguela Guidjinga, en remplacement de Contrôleur général de police Sirandi Ongtoin ;



Direction des ressources humaines et du matériel



Directeur : Contrôleur général de police Tom Youssouf Boy, en remplacement de Contrôleur général de police, Ousmane Bassy Lougma ;



Directrice adjointe : Commissaire principal de police Mme. Koulé Bani, en remplacement de Commissaire divisionnaire de police Tala Mbaiornom Cleopas ;



Sous-directeur des ressources humaines : Commissaire de police Haliki Issa Helley, en remplacement de Commissaire divisionnaire de police Nangar Ramadji Jonathan ;



Sous-directeur du matériel : Commissaire principal de police Sergouno Sougour Bourirgure, maintenu.



Direction du bureau central national Interpol



Directeur : Commissaire divisionnaire de police Nangar Ramadji Jonathan, en remplacement de Commissaire divisionnaire de police Ousmane Bardaga Diar ;



Directeur adjoint : Commissaire de police Souleyman Mahamat Moussa, maintenu.



Directeur de l'émigration et de l'immigration



Directeur : Commissaire principal de police Abdelkerim Hamid Lony, en remplacement du Commissaire divisionnaire de police Ousmane Cherif Hassir ;



Directeur adjoint : Commissaire principal de police Mahamat Zene Koro, en remplacement de Commissaire divisionnaire de police Brahim Mahamat Ahmat Mahadjir.



Sous-direction chargée de la police de l'air et des frontières



Sous-Directeur : Commissaire de police Kalli Mahamat Youssouf, en remplacement du Commissaire principal de police Mahamat Zene Koro, appelé à d'autres fonctions.



Sous-Direction chargée de la délivrance des documents de voyage



Sous-directeur : Commissaire principal de police Togoud Digo Maide, maintenu ;



Direction de la sécurité publique



Directeur : commissaire divisionnaire de police Barkai Soukaya Allatchi, en remplacement de Commissaire divisionnaire de police Mahamat Mahamat Idriss ;



Directeur adjoint : Commissaire principal de police Sougour Abdelkérim Déby, en remplacement de Commissaire principal de police Hassan Gnorgodi Sargouno.