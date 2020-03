Tchad : 12 femmes décorées au Batha pour les services rendus à la nation

Le préfet du département du Batha Ouest en collaboration avec le maire de la commune d'Ati ont décoré samedi matin des femmes qui ont rendu un service à l'Etat durant des années.



Au total, 12 femmes étaient à l'honneur.



Pour le maire de ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, c'est la première édition et elle va être continuelle chaque année pour encourager les femmes qui travaillent pour la nation.



Le secrétaire général du département, Hissein Palet, a souligné que le choix n'est pas fait au hasard.



Les 12 femmes ont remercié les autorités pour la confiance et ont adressé leurs remerciements au préfet et au maire pour ces encouragements.