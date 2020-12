Tchad : 12 promesses pour la province du Barh El Gazel

Le président de la République a rencontré dimanche les forces vives de la province de Barh El Gazel. Il a abordé plusieurs sujets et a répondu favorablement à des doléances de la population :



- Les travaux de construction de la route Massakory-Chadra seront lancés en 2021 ;

- Concernant le projet de construction de l’aéroport, le terrain est identifié. Il reste les études à réaliser ;

- Une centrale électrique de 5 mégawatts sera construite à Moussoro. Les travaux ont été lancés ;

- Un château d’eau de 1000 mètres cubes sera construit ;

- Un hôpital provincial sera construit ;

- Un marché moderne sera construit ;

- Le gouvernorat et la résidence du gouverneur seront construits ;

- L’Institut de l’Élevage sera construit ;

- 20 km de voiries urbaines seront réalisés ;

- Les projets et programmes à l'arrêté depuis la crise économique seront relancés ;

- Des crédits seront accordés aux jeunes et aux femmes porteurs des projets relatifs aux activités génératrices de revenus surtout dans l’exploitation des ouadis ;

- Le projet Hamatié, l’un des plus importants projet agro-pastoral initiés par les libyens à quelques km de Moussoro, sera relancé.



Moussoro est la 12ème étape de la tournée provinciale du chef de l'État.