Tchad : 1247 soldats de la DGSSIE ont fini une formation commando

1247 élèves commandos du corps de la Direction générale des services de sécurité et des institutions de l'Etat (DGSSIE) ont fini une formation militaire intense de six mois à Moussoro. Ils ont été encadrés, tout au long de la formation, au centre d'instruction de la Garde nationale et nomade de la ville située dans la province du Barh El Gazhal.



La cérémonie de fin de formation s'est déroulée ce vendredi 15 février en présence du gouverneur de la province du Barh El Gazhal, Ahmat Hissein Goukouni, du directeur général de la DGSSIE 2ème adjoint, le Général de division Adam Houno Nassour et des autorités locales.



Le maire de la commune de Moussoro, Issa Abderaman Tchoungouli a remercié les participants à cette cérémonie et a félicité la GNNT de Moussoro pour la qualité de ses formations.



Le directeur des études de la GNNT, Ali Outhman Haggar, représentant le commandant du centre d'instruction de Moussoro, a rassuré que "les élèves commandos ont été formés avec abnégation, sur le plan moral, physique et technique, ce qui leur permettra d'assurer efficacement les nobles missions du Tchad."



Le représentant du commandant de la GNNT, le chef de bataillon Mahamat Ali Prosper a souligné que l'encadrement et la formation des commandos "est la volonté des plus hautes autorités du pays pour la défense de l'intégrité du territoire et au service du peuple tchadien".



Les militaires vont rejoindre différents bataillons de sécurité suivant leur affectation, notamment le nouveau corps de sécurité de la réserve stratégique ou encore la sécurité présidentielle.