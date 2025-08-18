TCHAD

Tchad : La ministre de la Femme et de la Petite Enfance s'entretient avec la coordinatrice Genre de l'ONU

Alwihda Info | Par Peter Kum - 18 Août 2025

La ministre d’État tchadienne de la Femme et de la Petite Enfance, Kitoko Gata Ngoulou, a eu des échanges avec la coordinatrice Genre de l’ONU au Tchad, Soulef Guessoum, ce lundi 18 août 2025. L'objectif était de renforcer la collaboration sur des priorités nationales en matière de genre.