TCHAD

Tchad : La ministre de la Femme et de la Petite Enfance s'entretient avec la coordinatrice Genre de l'ONU


Alwihda Info | Par - 18 Août 2025


La ministre d’État tchadienne de la Femme et de la Petite Enfance, Kitoko Gata Ngoulou, a eu des échanges avec la coordinatrice Genre de l’ONU au Tchad, Soulef Guessoum, ce lundi 18 août 2025. L'objectif était de renforcer la collaboration sur des priorités nationales en matière de genre.


Tchad : La ministre de la Femme et de la Petite Enfance s'entretient avec la coordinatrice Genre de l'ONU

L'entretien a porté sur plusieurs points clés, alignés avec le Plan National de Développement (PND) et la vision du président Mahamat Idriss Déby Itno :
  • Lutte contre les violences basées sur le genre : Particulièrement les violences faites aux femmes et aux filles.
  • Renforcement de la coordination : S'assurer que les partenaires travaillant sur les questions de genre alignent leurs actions sur les priorités du Tchad.
  • Mobilisation des ressources : Obtenir un soutien financier et technique pour les initiatives en cours.
  • Entrepreneuriat féminin : Développer et renforcer ce secteur en collaboration avec les agences des Nations Unies.
