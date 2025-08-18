Tchad : La ministre de la Femme et de la Petite Enfance s'entretient avec la coordinatrice Genre de l'ONU

L'entretien a porté sur plusieurs points clés, alignés avec le Plan National de Développement (PND) et la vision du président Mahamat Idriss Déby Itno :
- Lutte contre les violences basées sur le genre : Particulièrement les violences faites aux femmes et aux filles.
- Renforcement de la coordination : S'assurer que les partenaires travaillant sur les questions de genre alignent leurs actions sur les priorités du Tchad.
- Mobilisation des ressources : Obtenir un soutien financier et technique pour les initiatives en cours.
- Entrepreneuriat féminin : Développer et renforcer ce secteur en collaboration avec les agences des Nations Unies.