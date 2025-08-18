Tchad : Le ministère de l’Éducation Nationale institue une Journée de Salubrité Citoyenne





Cette initiative vise à encourager la propreté et l'hygiène dans les lieux de travail, mais aussi à consolider l'engagement civique et la responsabilité individuelle du personnel. La participation est considérée comme une obligation citoyenne, et la mobilisation est attendue à tous les niveaux, du bureau central aux établissements scolaires.





Un système de suivi et d'évaluation sera mis en place pour mesurer l'impact de ces journées, avec pour ambition de faire de la propreté et du civisme une culture durable au sein de l'administration éducative.