TCHAD

Tchad : Le ministère de l’Éducation Nationale institue une Journée de Salubrité Citoyenne


Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Août 2025


Le ministère tchadien de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, dirigé par le Dr. Aboubakar Assidick Tchoroma, a instauré une Journée de Salubrité Citoyenne. Un arrêté signé le 15 août 2025 officialise l'initiative, qui se tiendra le dernier samedi de chaque trimestre dans tous les établissements relevant du ministère.


  Cette initiative vise à encourager la propreté et l'hygiène dans les lieux de travail, mais aussi à consolider l'engagement civique et la responsabilité individuelle du personnel. La participation est considérée comme une obligation citoyenne, et la mobilisation est attendue à tous les niveaux, du bureau central aux établissements scolaires.

 
Un système de suivi et d'évaluation sera mis en place pour mesurer l'impact de ces journées, avec pour ambition de faire de la propreté et du civisme une culture durable au sein de l'administration éducative.


