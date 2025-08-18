Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : des enfants retrouvés morts dans des conditions atroces à Amtoukoui


Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Août 2025


Un drame secoue la capitale tchadienne. Trois enfants, âgés de 3,5 et 7 ans, ont été retrouvés morts et enterrés dans leur propre concession, au quartier Amtoukoui, dans la commune du 7ᵉ arrondissement de N’Djaména. Ils étaient recherchés depuis plusieurs jours par leurs parents. Selon Tchad Infos, il s’agit de trois frères.


Tchad : des enfants retrouvés morts dans des conditions atroces à Amtoukoui



Selon les premières constatations, les corps d’au moins deux victimes ont été mutilés : les organes du côté gauche, notamment les yeux, les ongles et une partie de la colonne vertébrale, auraient été retirés par les présumés assassins, détaille N’Djamena Actu.



Des outils tachés de sang – une pelle, une pioche et une corde – ont également été découverts sur le toit de la chambre de la mère des enfants, laissant supposer un crime prémédité et particulièrement macabre.



Pour les besoins de l’enquête, plusieurs personnes ont été interpellées : la mère des enfants, la propriétaire de la maison, une locataire ainsi que l’oncle maternel des victimes. La concession a été fermée, le temps que les investigations se poursuivent.


