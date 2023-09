Tchad : 13 armes de différents calibres saisies à Adré

Le colonel Ali Mahamat Sebey, chef du département d'Assoungha, a tenu une conférence de presse le 27 septembre 2023 pour présenter 13 armes de différents calibres, ainsi que plusieurs munitions qui ont été récupérées par les forces de gendarmerie de la région. Le colonel Ali Mahamat Sebey a expliqué que ces armes ont été saisies au cours de patrouilles de routine menées en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Il a souligné que la région est actuellement confrontée à des défis de sécurité en raison de la proximité du Tchad avec le Soudan, où un conflit perdure depuis plusieurs mois, et où des réfugiés soudanais ont trouvé refuge sur le territoire tchadien.



Les autorités locales sont préoccupées par la prolifération des armes dans cette zone du Tchad, et le colonel Ali Mahamat Sebey a appelé la population à prendre conscience de cette menace. Il a également exprimé son engagement à continuer à travailler en étroite collaboration avec ses collègues pour récupérer toutes les armes détenues illégalement par certains individus.



Le colonel a tenu à souligner que cette opération bénéficie du soutien du gouverneur de la province du Ouaddai, le Gal. Bachar Ali Souleymane, qui encourage constamment les efforts visant à sécuriser la frontière afin de prévenir tout chaos sur le territoire tchadien.