Tchad : 13 nouveaux postes de sécurité dans la Kabbia suite aux violences

Le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene a annoncé vendredi que 13 nouveaux postes de sécurité ont été installés dans le département de la Kabbia, au Mayo Kebbi Est, suite aux violences entre éleveurs et agriculteurs qui ont fait 22 morts et 34 blessés les 23 et 24 novembre.



Des forces de l'ordre supplémentaires ont été envoyées, informe le ministre.



Il ajoute que "les autorités civiles, militaires et coutumières se sont investies pour ramener le calme".



La sécurité dans la zone du conflit a été renforcée à travers l'instauration, depuis mercredi, d'un couvre-feu d'une semaine de 19h à 5h du matin, dans le département de la Kabbia.



66 personnes arrêtées



Plusieurs villages de part et d'autre ont été incendiés, du bétail, des denrées alimentaires et des biens matériels ont été anéantis ou saccagés.



Une information judiciaire a été ouverte et confiée à la Direction nationale des recherches judiciaires. 66 personnes impliquées dans ces affrontements dont 31 agriculteurs et 35 éleveurs ont été arrêtées et mises à la disposition de la justice.



Le gouvernement "condamne fermement ces affrontements meurtriers" et rassure que "toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans ce conflit, répondront de leurs actes devant la justice."