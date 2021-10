Tchad : 1332 agents vaccinateurs mobilisés contre la poliomyélite au Guera

Ouvrant la campagne de lutte contre la poliomyélite, la déléguée sanitaire provinciale du Guéra, Dr. Anigué Iré Diane, a fait savoir qu’elle vise à assurer une immunité collective chez les enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite.



La poliomyélite est une maladie très contagieuse qui paralyse les enfants. Seule la vaccination permet de protéger et d'épargner les enfants contre son ampleur.



"N'hésitez pas à accomplir ce devoir en faveur de nos enfants. Le vaccin contre la polio est certifié par l'OMS et ne présente aucun danger", a martelé Dr. Anigué Iré Diane. Pour réussir cette campagne, elle dit compter plus sur les parents, autorités administratives, coutumières, religieuses et agents de santé.



La province du Guera a une population estimée à 726.119 habitants dont 187.602 enfants de 0 à 59 mois à vacciner. Pour atteindre cette cible, 1332 vaccinateurs et 239 superviseurs sont mobilisés pour les sept districts et les 86 centres de santé que compte le Guera.



En ce qui concerne la mobilisation sociale, 240 crieurs et 240 relais mobilisateurs sillonneront les villes, villages et ferricks pour annoncer le passage des vaccinateurs qui seront déployés de porte à porte pour cette campagne de vaccination qui est absolument gratuite.



Yanick wevo, représentant l'OMS, a fait savoir que cette campagne de vaccination contre la poliomyélite est organisée en guise de prévention aux épidémies de poliomyélite qui persistent dans la sous-région et mettent à risque le pays.



Le Tchad a été déclaré par l'OMS, « pays libre de Polio » depuis le 30 juin 2016. Cependant, depuis 2019 l'on assiste à la circulation du poliovirus dérivé (cVDPV-2) avec neuf cas identifiés en 2019 et 101 cas en 2020 dont trois environnementaux.



Lançant officiellement la campagne de lutte contre la poliomyélite, le secrétaire général de la province du Guera, Djerambeté Dingamyo, a rappelé que la poliomyélite est une maladie qui tue les enfants ou les rends infirmes tout le reste de leur vie. Pour lui, la maladie est évitable avec la vaccination.